Украина сняла санкции с российского поставщика угля

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Киев отменил санкции в отношении российской компании "Южтранс", занимающейся поставками угля. Предприятию ранее запретили экспортировать уголь в страну. Основанием для применения санкций стали "действия, которые могут навредить национальной экономической безопасности".

Минэкономразвития и торговли Украины отменило санкции в отношении российской компании "Южтранс", передает РИА Новости.

Киев ранее ввел санкции в отношении целого ряда российских компаний. В приказе министерства речь шла о временном прекращении работы этих предприятий на территории страны. В список попал и "Южтранс". Предприятию запретили экспортировать уголь в страну. Основанием для применения санкций стали "действия, которые могут навредить национальной экономической безопасности".

Украинские власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт, так как самые прибыльные из них находятся на неподконтрольной Киеву территории. Именно там добывают необходимый стране антрацит. Киеву приходится импортировать уголь из ЮАР и США.

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