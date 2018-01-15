Умерла солистка группы The Cranberries Долорес О'Риордан

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Вокалистка рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан скончалась в возрасте 46 лет в Лондоне. Отмечается, что она находилась в столице Великобритании из-за работы в звукозаписывающей студии. Подробности о причинах ее смерти пока не сообщаются.

В Лондоне в возрасте 46 лет скончалась вокалистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на представителя певицы.

"Ирландская и международная певица Долорес О'Риордан скоропостижно скончалась в Лондоне в понедельник. Ей было 46 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что О'Риордан находилась в Лондоне из-за работы в звукозаписывающей студии. Подробности о причинах ее смерти пока не сообщаются.