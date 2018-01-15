Госслужащим ДНР запретили выезжать на Украину

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Александр Захарченко запретил госслужащим ДНР выезжать на подконтрольную Украине территорию из-за увеличения количества вербовок. В 2017 году по подозрению в госизмене и шпионаже было задержано 148 сотрудников государственной сферы республики, отмечается в документе министерства госбезопасности ДНР.

Госслужащим ДНР запретили выезд на подконтрольную Киеву территорию из-за угрозы их вербовки со стороны украинских спецслужб. Указ главы ДНР Александра Захарченко размещен на сайте министерства госбезопасности ДНР.

"В связи с увеличением количества массовых вербовок украинскими спецслужбами жителей ДНР, пересекающих линию разграничения с Украиной, <…> которых под угрозами физического и психологического воздействия в отношении них и их родственников принуждают к осуществлению разведывательно-подрывной деятельности на территории ДНР ... ", - говорится в сообщении.

Согласно документу, в 2017 году по подозрению в госизмене и шпионаже было задержано 148 сотрудников государственной сферы республики.

Ранее в Минсвязи ДНР сообщили, что из-за повреждения кабеля была нарушена работа сотового оператора "Vodafone-Украина" на территории республики. В оперативном командовании ДНР заявили, что это произошло в результате диверсии со стороны украинских силовиков. Захарченко не исключил введения внешнего управления в отношении оператора.

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