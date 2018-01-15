Сергей Лавров назвал приоритеты внешней политики в 2018 году

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Внешнеполитические итоги года подвёл министр иностранных дел России Сергей Лавров. Прежде всего, он отметил сохранение многочисленных очагов напряжённости - от Ближнего Востока до Украины и Корейского полуострова. Не добавило стабильности, по словам Лаврова, и то, что администрация США, которая приняла дела год назад, сохранила приверженность порочным принципам диктата и ультиматумов.

Итоговая пресс-конференция Сергея Лаврова традиционно привлекает огромное внимание со стороны прессы. Сотни аккредитованных журналистов: как российских, так и иностранных. Десятки вопросов, среди которых стоит выделить ряд ключевых тем. Это, конечно же, Украина, ядерная программа КНДР, российско-американские отношения, и Сирия, передает "ТВ Центр".

Про ситуацию в этой Арабской республике Лаврова в ходе пресс-конференции спрашивают неоднократно. Министр поясняет, что благодаря действиям России, Турции и Ирана в Сирии удалось наладить мирный процесс. Террористы разбиты. Территориальная целостность страны сохранена. И это явно не нравится Вашингтону, подчеркивает Лавров, комментируя инициативу США по созданию неких сил безопасности на востоке Сирии вдоль ее границ.

"Буквально вчера было объявлено о новой инициативе. О том, что США хотят помочь, так называемым, силам демократической Сирии создать некие зоны пограничной безопасности. По большому счету - это означает обособление огромной территории вдоль границ с Турцией и Ираком, и к востоку от реки Евфрат. И объявление о том, что эта зона будет контролироваться группами под руководством США, причем силами до тридцати тысяч человек - это очень серьезный вопрос, который вызывает опасения, что взят курс на раздел Сирии", - заявил глава МИД.

Лавров еще раз напоминает - однополярный мир канул в небытие. Доминанта Запада тоже уходит в прошлое. И, понятно, что с этим трудно смириться, что отчетливо читается в действиях США.

"В действиях администрации ощущается, я бы сказал так, боязнь честной конкуренции в целом ряде сфер. Энергетика. Поставки газа в Европу. Это противодействие, говоря об энергетике, "Северному потоку - 2". Военно-промышленный комплекс. Санкции, которые охватывают российский оборонный экспорт и предприятия, которые производят соответствующую продукцию, для меня без сомнения, преследуют цель противодействовать укреплению наших позиций в ущерб позициям США. Ну, стремление понятное. Но надо конкурировать честно, а не просто запрещать странам Третьего мира, а таких примеров все больше и больше, покупать российскую продукцию под угрозой ввести против них санкции", - говорит министр.

Лаврова засыпают вопросами. И про российскую дипсобственность, незаконно захваченную США. Москва уже подала в суд. И про ситуацию в Палестине. И про систему ПРО в Японии, которая, безусловно, угрожает России. И, наконец, про Украину, чью территориальную целостность без Крыма Россия, безусловно, уважает, подчеркивает Лавров. Хотя украинская тема, по мнению министра, кажется чрезмерно перегретой.

К этому моменту итоговая пресс-конференция Сергея Лаврова идет уже ровно два часа. Официальный представитель МИД Мария Захарова предлагает закончить. Но министр позволяет задать еще три последних вопроса, среди которых Лаврова спрашивают и о продлении газопровода "Турецкий поток" в Европу. Только при железобетонных гарантиях от ЕС, подчеркивает глава российского МИД.

Александр Панюшкин, Юрий Тимошин, Егор Миронов, "ТВ Центр".