Самолет ВМС США провел разведку вблизи Крыма

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Самолет-разведчик ВМС США был замечен в воздушном пространстве над акваторией Черного моря. Он несколько часов летал вдоль побережья Крыма и Краснодарского края.

Boeing P-8A Poseidon ВМС США провел разведку у побережья Крыма и Краснодарского края. Как передает "Интерфакс", патрульный противолодочный самолет несколько часов кружил над территорией России.

Разведчик с бортовым номером 168432 и позывным PS156 вылетел с авиабазы "Сигонелла" на Сицилии. Он совершил подлет к побережью Краснодарского края и курсировал в районе Новороссийска и Анапы.

Пролетев в обратном направлении вдоль южного побережья Крыма, американский самолет длительное время кружил к западу от Севастополя, временами приближаясь к нему на расстояние около 40 километров. После этого он продолжил полет над акваторией Черного моря вблизи западной оконечности полуострова.

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