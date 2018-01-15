FIFA подготовила вопросы о допинге в российском футболе для Родченкова

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FIFA подготовила список вопросов о допинге в российском футболе для информатора WADA Григория Родченкова. Кроме того, международная федерация также обратилась с просьбой о проведении судебно-медицинской экспертизы конкретных проб российских футболистов.

Международная федерация футбола (FIFA) подготовила ряд вопросов о допинге в российском футболе для бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Об этом сообщает Championat.com.

"После проведения первоначального анализа новых данных из московской лаборатории, недавно предоставленных Всемирным антидопинговым агентством (WADA), FIFA уже подготовила список конкретных вопросов к адвокату Родченкова, чтобы он отправил их своему клиенту", - говорится в сообщении.

Кроме того, FIFA также обратилась с просьбой о проведении судебно-медицинской экспертизы конкретных проб российских футболистов, которые были отобраны в соответствии с критериями, установленными WADA.

Ранее британские СМИ сообщали, что FIFA подозревает в применении допинга 34 российских футболистов, большинство из которых входили в заявку сборной России на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.