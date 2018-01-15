Минобороны подтвердило полет Ту-160 над севером Европы

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Истребители ВВС Бельгии и Великобритании действительно сопровождали стратегические бомбардировщики Ту-160 во время полета над северной частью Европы. Об этом сообщили в Минобороны России. Ракетоносцы выполняли плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей.

Российские Ту-160 выполняли плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей в сопровождении истребителей МиГ-31. Об этом TVC.RU сообщили в Минобороны России, комментируя сообщения западных СМИ о поднятых для перехвата истребителях ВВС ряда европейских стран.

"Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что продолжительность полета составила 13 часов. В ходе полета оба ракетоносца выполнили дозаправку в воздухе. На отдельных этапах маршрута Ту-160 сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и F-16 ВВС Бельгии, подтвердили в Минобороны.