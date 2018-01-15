В районе Крылатское в Москве введен карантин по бешенству

Теги: Москва собянин животные мэр

В столичном районе Крылатское введен карантин по бешенству. До 14 марта на территории района запрещаются проведение выставок кошек и собак, торговля домашними животными, а также вывоз кошек и собак за пределы указанной территории.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому на территории района Крылатское введен карантин по бешенству. Об этом сообщает агентство "Москва".

"Установить карантин на территории района Крылатское Запад­ного административного округа Москвы до 14 марта 2018 года", - говорится в распоряжении.

Согласно документу, во время карантина на территории района запрещаются проведение выставок кошек и собак, торговля домашними животными, а также вывоз кошек и собак за пределы указанной территории.

Ранее сообщалось, что в субботу в Крылатском был выявлен случай заболевания бешенством домашнего животного.