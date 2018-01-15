На Мадагаскаре нашли новый вид лемуров

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Новый вид лемуров обнаружили американские ученые на Мадагаскаре. Длина тела зверька составляет 17 сантиметров, а длина хвоста – 28 сантиметров. Как и у других лемуров, у животного большие глаза и сильные цепкие пальцы.

Американские ученые открыли на Мадагаскаре новый вид лемуров. Об этом сообщается в журнале Primate Conversation.

Новый вид получил имя Cheirogaleus grovesi – карликовый лемур Гровса. Он был назван в честь австралийского приматолога Колина Гровса. Длина тела животного составляет 17 сантиметров, а длина хвоста – 28 сантиметров. Как и у других лемуров, у зверька большие глаза и сильные цепкие пальцы.

Карликовые лемуры Гровса обитают в юго-восточной части острова Мадагаскар. Их смогли обнаружить в двух национальных парках – Раномафана и Андрингитра. Отмечается, что животные селятся в тропических лесах и предпочитают питаться в основном фруктами.