Кузнецова назвала нелогичными действия сотрудников пермской школы

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Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова отрицательно оценила эвакуационные действия сотрудников школы №127 в Перми, где произошла резня, назвав их "хаотичными" и "нелогичными". По ее оценке, силовые ведомства и скорая помощь сработали хорошо.

В России необходимо отработать алгоритм реагирования на инциденты в школах. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова.

"Вызывает вопросы отсутствие навыков поведения в подобных ситуациях. Они должны быть буквально на автоматическом уровне заучены, кто бы ни сидел у входа. В том числе и педагогами", - цитирует РИА Новости Кузнецову.

В понедельник в пермской школе №127 произошла драка, в результате которой пострадали 15 человек.

"После происшествия часть детей побежали в медпункт, часть детей побежали в больницу, вход в школу остался, по рассказам детей, как мы поняли, неконтролируемым. То, что мы видим, это хаотичные, нелогичные действия, в том числе и взрослых", - сказала омбудсмен, отметив, что силовые ведомства и медики сработали хорошо.

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