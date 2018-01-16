Михаил Таратута: Америка переживает очень тяжелый раскол

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В конце этой недели исполнится год со дня вступления Дональда Трампа в должность Президента США. С какими результатами глава американского государства подходит к этой дате? Сколь обоснована та резкая критика, что звучит в его адрес? Почему обещание Трампа наладить отношения с Россией пока остаётся неисполненным? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил журналист Михаил Таратута.