08:51, 16 января 2018

Михаил Таратута: Америка переживает очень тяжелый раскол

Теги:  сша  трамп  События. 25-й час

В конце этой недели исполнится год со дня вступления Дональда Трампа в должность Президента США. С какими результатами глава американского государства подходит к этой дате? Сколь обоснована та резкая критика, что звучит в его адрес? Почему обещание Трампа наладить отношения с Россией пока остаётся неисполненным? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил журналист Михаил Таратута.

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил журналист Михаил Таратута.

"Половину Америки вполне удовлетворяет Трамп. Более того, согласно опросу, 83-84 процента их числа тех, кто голосовал за Трампа, готов это сделать вновь. Просто идет очень серьезная политическая борьба. И что ужасно, демократы уничтожают институт выборов, независимость ФБР и Министерства юстиции. Америка переживает очень тяжелый раскол", - сказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео. 

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