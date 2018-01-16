Михаил Таратута: Америка переживает очень тяжелый раскол
Теги: сша трамп События. 25-й час
В конце этой недели исполнится год со дня вступления Дональда Трампа в должность Президента США. С какими результатами глава американского государства подходит к этой дате? Сколь обоснована та резкая критика, что звучит в его адрес? Почему обещание Трампа наладить отношения с Россией пока остаётся неисполненным? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил журналист Михаил Таратута.
В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил журналист Михаил Таратута.
"Половину Америки вполне удовлетворяет Трамп. Более того, согласно опросу, 83-84 процента их числа тех, кто голосовал за Трампа, готов это сделать вновь. Просто идет очень серьезная политическая борьба. И что ужасно, демократы уничтожают институт выборов, независимость ФБР и Министерства юстиции. Америка переживает очень тяжелый раскол", - сказал он.
Полный комментарий эксперта смотрите в видео.
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