Скончался лидер "Трудовой России" Виктор Анпилов

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В Москве скончался видный политик, один из основателей движения "Трудовая Россия" Виктор Анпилов. Ему было 72 года. Анпилова госпитализировали 13 января, с тех пор он находился в состоянии комы.

Лидер движения "Трудовая Россия" Виктор Анпилов ушел из жизни в возрасте 72 лет. Журналист по образованию, он долгое время работал по специальности. В начале 90-х был избран депутатом Моссовета, затем главой столичного горсовета. Был активным участником гражданских протестов - маршей "голодных очередей" и "пустых кастрюль", передает "ТВ Центр".

Политик неоднократно баллотировался в Госдуму, но выборы проиграл. Пытался создать коалицию коммунистов и либералов. Планировал участвовать и в нынешней президентской кампании - поддержать кандидата от КПРФ. 13 января он попал в больницу с инсультом. Как отмечают многочисленные соратники, вместе с Виктором Анпиловым ушла целая эпоха в политической жизни нашей страны.