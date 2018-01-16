Пострадавшая во время резни в Перми учительница пришла в сознание

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Раненая учительница пермской школы, где накануне произошла поножовщина, пришла в сознание, но пока не может говорить, поскольку находится на искусственной вентиляции легких. Также из реанимации в отделение переведены двое подростков, их состояние оценивается как средней тяжести.

Получившая ранения в ходе поножовщины в пермской школе учительница пришла в сознание, сообщил "Интерфаксу" главврач городской клинической больницы №4 Андрей Ронзин.

По его словам, женщина все понимает, реагирует на слова, но пока не может разговаривать, поскольку находится на искусственной вентиляции легких. Кроме того, из реанимации в отделение переведены двое подростков, их состояние оценивается как средней тяжести.

В понедельник в одной из школ Перми между двумя несовершеннолетними произошел конфликт с применением холодного оружия. В результате происшествия пострадали 15 человек, из которых были 13 госпитализированы. В настоящее время школа закрыта для следственных действий. С детьми работают психологи.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Подозреваемые задержаны.

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