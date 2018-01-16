Новый ГОСТ закрепит за Россией статус родины водки

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В России для водки подготовили специальный ГОСТ. Он может вступить в силу в 2019 году и предъявляет более жесткие требования к сырью для этого алкогольного напитка. Новые правила производства помогут закрепить за Россией в мире статус родины водки.

Новые требования для производства водки могут быть утверждены Росстандартом. Алкогольный напиток намерены выпускать по новому стандарту с высочайшими показателями в рамках специального ГОСТа, который вступит в силу с января 2019 года, пишет газета "Известия".

Речь идет о ГОСТе "Российское качество. Классическая водка. Технические условия". В службе отметили, что сейчас ГОСТ не утвержден, это его рабочее название.

В Росстандарте добавили, что словосочетание "российское качество" подчеркивает важность и высокий уровень заданных свойств отечественных спиртных напитков. В первую очередь это касается повышенных физико-химических показателей.

В Росстандарте пояснили, что производители смогут указывать в названии алкогольного напитка фразу "классическая водка" даже в том случае, если ее не будут изготавливать по новому ГОСТу. При этом во время изготовления напитка по новому стандарту на этикетке будет указываться, что водка соответствует требованиям ГОСТа "Российское качество. Классическая водка. Общие технические условия".

Как отметил глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз, новый ГОСТ поможет закрепить статус России как родины классического крепкого спиртного напитка.