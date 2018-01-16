В России рекордно снизились цены на жизненно важные лекарства

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По итогам 2017 года цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты снизились на 1,8%. Падение стоимости отмечено впервые за последние пять лет. В Минздраве подчеркнули, что этому факту способствовала государственная политика регулирования цен на жизненно важные лекарства.

Стоимость жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов снизилась в России по итогам года на 1,8%. В последний раз эти лекарства дешевели в 2013 году — на 0,6%. Таким образом, в 2017 году зафиксирован рекордный показатель за пять лет, пишет газета "Известия".

В Росздравнадзоре рассказали, что больше всего подешевели препараты из ценовой категории до 50 рублей — на 2,1%. Далее следуют лекарства из сегмента стоимостью от 50 до 500 рублей. В данной категории снижение составило 1,9%. А медикаменты дороже 500 рублей подешевели на 1%. При этом в 2016 году отмечался рост по тем же категориям на 1,6%, 1,3% и 0,9% соответственно. А в 2017-м уровень оптовых цен снизился на 1,5%.

Как подчеркнули в Минздраве, лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов дешевеют за счет государственного регулирования и мониторинга цен на эту категорию. Эксперты отмечают, что они цены на них продолжат снижаться.

Список таких препаратов, согласно федеральному закону "Об обращении лекарственных средств", формирует Минздрав. На них, согласно тому же закону, государство устанавливает предельные отпускные цены.