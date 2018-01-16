Будни московских безработных: в столице угнали Mercedes и Lexus

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Двое безработных лишились автомобилей в Москве в понедельник. На улице Коштоянца у 45-летнего мужчины угнали Mercedes S500 стоимостью около 7 миллионов рублей. На Нахимовском проспекте у гражданина 1983 года рождения украли Lexus LX570 за 6,7 миллиона. По обоим фактам возбуждены уголовные дела о краже.

Автомобиль Mercedes стоимостью около 7 миллионов рублей украли у безработного на западе столицы. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на столичное управление МВД.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сообщение о краже поступило накануне. Автомобиль был угнан в районе дома 1А по улице Коштоянца.

"В период с 17:20 до 17:30 от дома по указанному адресу неизвестный совершил кражу принадлежащей потерпевшему автомашины Mercedes-Benz S500. Материальный ущерб составил около 7 миллионов рублей", - рассказали в МВД.

Также 15 января в полицию обратился безработный гражданин 1983 года рождения. У него угнали Lexus стоимостью около 6,7 миллиона.

"Как выяснилось, на Нахимовском проспекте, дом 47, корпус 2, неизвестный похитил принадлежащий заявителю автомобиль Lexus LX 570 стоимостью около 6,7 миллиона рублей", - сообщили в столичном управлении МВД.

По обоим эпизодам возбуждены уголовные дела о краже. Полиция разыскивает преступников и похищенные автомобили.