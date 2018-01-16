Не менее 14 человек пострадали в результате взрыва в Антверпене
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В бельгийском Антверпене произошло обрушение жилого дома. Пострадали 14 человек. Спасателям удалось достать из-под обломков четырех человек, под завалами могут находиться еще трое. Версия теракта не рассматривается.
Не менее 14 человек пострадали в результате обрушения жилого дома в бельгийском городе Антверпен, сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.
Один из пострадавших находится в критическом состоянии. Еще шестеро получили серьезные травмы, восемь человек - легкие ранения. По данным полиции, спасатели достали из-под обломков четырех человек, под завалами могут находиться еще трое.
Причиной ЧП стал взрыв бытового газа, инцидент не рассматривается как теракт.
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