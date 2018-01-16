Не менее 14 человек пострадали в результате взрыва в Антверпене

Теги: взрыв бельгия газ дом обрушение Происшествие

В бельгийском Антверпене произошло обрушение жилого дома. Пострадали 14 человек. Спасателям удалось достать из-под обломков четырех человек, под завалами могут находиться еще трое. Версия теракта не рассматривается.

Не менее 14 человек пострадали в результате обрушения жилого дома в бельгийском городе Антверпен, сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

Один из пострадавших находится в критическом состоянии. Еще шестеро получили серьезные травмы, восемь человек - легкие ранения. По данным полиции, спасатели достали из-под обломков четырех человек, под завалами могут находиться еще трое.

Причиной ЧП стал взрыв бытового газа, инцидент не рассматривается как теракт.

Читайте также:

В Джакарте балкон с группой студентов обрушился в здании биржи

В США лихач протаранил второй этаж стоматологии

У берегов Флориды сгорело плавучее казино

Президента Чехии атаковала украинская феминистка

В Белоруссии пять человек погибли при пожаре в жилом доме