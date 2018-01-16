Джонсон назвал угрозу КНДР "невиданной с начала атомного века"

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В МИД Великобритании назвали ядерную угрозу КНДР крупнейшей с начала атомного века. Северная Корея как "ядерный изгой" может в любой момент прибегнуть к шантажу и способна на ядерное уничтожение. Решить эту проблему, по мнению Лондона, могут только китайцы.

Ядерная угроза КНДР является самой серьезной с начала атомного века, считает министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон .

"Его (лидера КНДР Ким Чен Ына – прим. ред.) зарождающаяся способность запустить ядерную межконтинентальную баллистическую ракету — это угроза, какой мир не знал с самого начала атомного века", - цитирует его слова РИА Новости.

Джонсон отметил, что "ядерный изгой" может в любой момент прибегнуть к шантажу и способен на ядерное уничтожение. Глава британского МИД разделяет подход госсекретаря США Рекса Тиллерсона и считает, что решить северокорейскую проблему способны только китайцы.

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