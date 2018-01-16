СМИ сообщили о передаче американских ПЗРК курдам в Сирии

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Стали известны подробности "секретной" сделки Вашингтона и курдских формирований, которые воюют против исламистов на территории Сирии. Как сообщают арабские СМИ, США передали своим союзникам партию переносных зенитно-ракетных комплексов. Они предназначены для борьбы с авиацией, которой, как известно, у боевиков нет. Жёсткий протест выразила Анкара.

Как и обещал Вашингтон, за словами последовали дела. Курдские формирования в Сирии уже начали получать американское вооружение. По информации, которая оказалась в распоряжении арабского информационного портала Al-Masdar News, первая партия переносных зенитно-ракетных комплексов была передана еще на прошлой неделе. Это сделано в рамках некоего секретного соглашения. Но истинных намерений своих действий США не скрывали и ранее: под видом заботы об охране рубежа между Сирией и Турцией создать так называемые "силы безопасности границы", а по факту - многотысячную вооруженную группировку из числа сирийской оппозиции и курдов. Реакция Анкары последовала незамедлительно, передает "ТВ Центр".

"Вместо того, чтобы защищать границы НАТО, наш союзник по альянсу действует заодно с террористами, орудующими вне Турции, создает военизированные формирования. Это не что иное, как проявление вражды по отношению к Турции. США должны отказаться от этой ошибки", - отметил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Еще дальше пошел президент Эрдоган. Он прямо заявил, что "силы безопасности границы" угрожают национальной безопасности Турции и должны быть уничтожены. Ведь создавая мини-армию в регионе, США делают ставку на Сирийские демократические силы. При активной поддержке Вашингтона они сформировались еще в 2015 году. Официально для борьбы с "Исламским государством" - организация запрещена в России. Вот только основу СДС составляют сирийские курды, которых в Турции считают ответвлением Рабочей партии Курдистана и террористами.

"Сейчас Америка возле наших границ создает террористическую армию, которая угрожает безопасности Турции. Наша задача – задушить эту армию, пока она не родилась. Если США хотят с этими дикими существами наладить сотрудничество – это их дело. Но мы этого не позволим", - указал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкие военные и ранее обстреливали позиции сил самообороны сирийских курдов в провинции Африн. Теперь Эрдоган заявил о намерении начать полномасштабные боевые действия и уже отдал приказ о переброске техники. Таким образом США, действуя без консультаций с партнерами по альянсу, не только не покинули Сирию после разгрома боевиков, как это обещал перед выборами Дональд Трамп, но и раздули в регионе новый очаг напряженности.

"Было объявлено о новой инициативе. О том, что США хотят помочь, так называемым силам демократической Сирии создать некие зоны пограничной безопасности. По большому счету, это означает обособление огромной территории вдоль границ с Турцией и Ираком, и к востоку от реки Евфрат. И объявление о том, что эта зона будет контролироваться группами под руководством США, причем, силами до тридцати тысяч человек - это очень серьезный вопрос, который вызывает опасения, что взят курс на раздел Сирии", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

А в самой Америке активно обсуждают обновленную ядерную доктрину. В прессу просочились сведения о том, что США могут первыми применить стратегическое оружие против России и других стран. Причем, расходы на "сдерживание" нашей страны впервые прописаны в бюджете отдельной строкой. Не забыты и перспективные разработки для модернизации ядерных сил. Потратить на это планируется более триллиона долларов. Реакцию американских СМИ наглядно отражает заголовок передовицы в Washington Post: "Новый план администрации Трампа делает ядерную войну более вероятной".

Алексей Платонов, "ТВ Центр".