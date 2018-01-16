Греческая полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

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Массовые забастовки и не утихающие протесты. В Греции десятки тысяч человек выступают против законопроекта о новых мерах бюджетной экономии. Водители, авиадиспетчеры, врачи и учителя просто не выходят на работу. Тем временем на улицах Афин - многочисленные демонстрации, которые перерастают в ожесточенные беспорядки.

Беспорядки происходят в самом центре греческой столицы - в районе парламента. К ночи отдельные столкновения перерастают в настоящие уличные бои. Первыми в атаку идут группы леворадикалов и анархистов. В полицию летят камни, бутылки с зажигательной смесью. Полиция отвечает слезоточивом газом и свето-шумовыми гранатами. Повсюду слышны взрывы, передает "ТВ Центр".

На афинских улицах около 20 тысяч человек. Они протестуют против новых мер экономии, которые принимает парламент. Основные акции протеста начинались мирно. Но в голосах протестующих звучало отчаяние.

"У меня двое взрослых детей. Оба безработные. Мой муж остался без работы. Я тоже. Как ещё я могу поменять что-то в своей жизни? Мы достигли самого дна!" – негодует Амалия Иордану.

На улицы вышли врачи, учителя, студенты, профсоюзы. У первых власти страны уже отняли практически всё, у последних правительство хочет забрать последнее - право на забастовку.

"Мы - старшее поколение - проливали кровь, чтобы отстоять своё право на забастовки. Мы рабочий народ, имеем право голоса. И мы больше не будем сидеть сложа руки. У нас нет другого выхода, как разрушить их планы!" – говорит Илиас Катциотис.

Их планы - это планы правительства - вновь пойти на уступки международным кредиторам, которые загнали страну в непосильные долги, и продолжают шантажировать Грецию. Минувшим вечером парламент всё же принял пакет новых мер, которые кредиторы требуют взамен на новые транши, без которых страна не справится с обслуживанием огромных долгов. Принят увесистый документ - больше полутора тысяч страниц новых законов. Власти торопились: ЕС и МВФ в срок до 22 января выставили Афинам 50 предварительных условий для продолжения финансирования. Среди них - дальнейшее сокращение социальных расходов, усиление полномочий фискальных органов, а теперь и продажа с аукционов имущества тех, кто задолжал банкам. Но при этом право на забастовки власти ограничивают. Граждане, которым терять уже нечего, попытались пройти в здание парламента, но были встречены полицейскими дубинками.

В парламенте выступает глава правительства Алексис Ципрас, которого греки избрали за его непримиримую позицию по отношению к кредиторам. Но теперь он продвигает новые меры экономии, и говорит, что во всём виноват экономический кризис. Пакет законов принят с перевесом всего в 13 голосов. И критика оппозиции остановить этот процесс не может.

"Ваша политика способствует только оттоку инвестиций из страны, а не их привлечению. Теперь вы доказываете, что готовы распространять бедность, тогда как граждане хотят процветания. Раздавать пособия - недостаточно. Верните гражданам контроль над их собственными жизнями!" – отметил член оппозиционной партии "Новая демократия" Кириакос Митсотакис.

Но в ответ правительство принимает новый план приватизации государственных активов, доход от которой полностью пойдёт на погашение долгов. Страна уже лишилась большой части портовой и транспортной инфраструктуры, которая перешла иностранцам. Греция идёт с молотка. И граждане пока ничего с этим сделать не могут.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".