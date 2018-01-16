В США арестована пара, державшая на привязи 13 своих детей

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В американском штате Калифорния арестована семейная пара, которая долгие годы держала своих 13 детей дома на привязи. Известно о шокирующей истории стало только сейчас, когда одной из девочек удалось сбежать и позвонить в службу спасения. Всё это время супруги изображали счастливую семью, поэтому соседи даже не догадывались о происходящем.

Тихий городок Пэррис в центре громкого скандала. В подвале одного из домов располагалась настоящая тюрьма,отмечает "ТВ Центр". Но содержались в ней не преступники, а дети, следует из полицейского протокола.

"Несколько детей были привязаны к своим кроватям цепями с навесными замками. Комнаты, где содержались несовершеннолетние, были темными и грязными. Родители не смогли сразу привести логическую причину, по которой их дети держались в заточении. Были обнаружены 12 детей, 7 из которых были взрослыми, в возрасте от 18 до 29 лет", - говорится в сообщении.

Тринадцатым ребенком, державшимся в заточении, была 17-летняя девушка, которой удалось сбежать из дома и добраться до полицейского участка. Из-за крайнего истощения она выглядела всего на 10 лет, говорят полицейские.

Любители танцев под Элвиса и соответствующего имиджа - Дэвид и Луиза Турпин - родители всех 13 пленников. Редкие кадры семейного архива. Супружеская пара празднует годовщину свадьбы. Никто из детей действительно не выглядит взрослым. Но и заметить в них физические отклонения, вызванные, например, голоданием, тоже не получается. Что происходило за этими темными окнами, не знают и соседи. Семья вела закрытую жизнь, но у многих были сомнения, все ли в порядке в этом доме.

Школа в этом доме была зарегистрирована не воскресная, а частная ежедневная, следует из документов местного департамента образования. Глава семейства значился ее руководителем. Существует учебное заведение с 2011 года. Как раз с того времени, как Турпины стали банкротами. До этого Дэвид работал инженером на оборонном заводе. Однако после сокращения его финансовые дела резко ухудшились. По некоторым данным, семья задолжала около полумиллиона долларов. Новый образовательный бизнес дела не поправил. Только ли денежные трудности вынудили родителей экономить на питании и содержании многочисленных детей, еще предстоит выяснить полицейским и медикам соответствующего профиля.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".