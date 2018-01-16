Старейший в мире практикующий археолог из Петербурга отметил 100-летие

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100-летний юбилей отметил старейший практикующий археолог на планете. За плечами Василия Любина из Санкт-Петербурга - сотни экспедиций. В профессиональных кругах доктор исторических наук стал известен благодаря своим открытиям на Кавказе. Несмотря на возраст, Василий Прокофьевич каждый день ходит на работу в институт материальной культуры РАН, а в свободное время пишет мемуары.

64 четыре года подряд он заходит в эти высокие двери родного Института Истории материальной культуры. Во вторник, как обычно, пришел на работу, а на ступенях парадной лестницы - весь коллектив. Профессору Василию Любину, доктору исторических наук, старейшему практикующему археологу в мире исполнилось 100 лет, передает "ТВ Центр".

Он признается: понял свое призвание лишь после 30, после того, как пройдя всю войну, в 1949-м случайно попал в свою первую археологическую экспедицию на Кавказ. Через несколько лет в Южной Осетии открыл уникальные древние пещеры Кударо. Многие находки оттуда стали потом экспонатами Государственного Эрмитажа.

Его рабочий стол завален уникальными артефактами. Кости древних животных, каменные наконечники стрел. Черный блестящий обсидиан, найденный профессором где-то в Армении, это нуклеус, первобытное каменное орудие. Ему около 2 миллионов лет. "Я просто боготворю этот камень. Он очень значительный для меня", - говорит Василий Любин.

Его называют создателем школы исследователей раннего и среднего палеолита Кавказа и Юга России. При его участии открыты почти все древнейшие памятники кавказского региона – возможно, именно где-то там он и приобрел секрет своего долголетия, шутят коллеги и ученики

Принимая многочисленные поздравления, профессор и сейчас находится будто не здесь, а там, среди раскопок, в древних мирах, где первобытные люди убивали первобытных зверей своими первыми орудиями труда. Он работал в Туркмении, на Урале и в тропиках Кот д'Ивуар. Сколько еще может рассказать миру этот уникальный человек.

В стеллажах, которые занимают самый длинный коридор института материальной культуры, поместились лишь избранные труды профессора, все они посвящены результатам его экспедиций в самых разных уголках земного шара

Столетний профессор легко передвигается самостоятельно - лишь чуть опираясь на трость. Рядом всегда близкие: дочь, Наталья. Супруга Елена. Директор института палеонтологии человека в Париже, член-корреспондент французских академий профессор Анри де Люмлей ласково называет коллегу: "профессор Любуа", и вспоминает, как работали на одной из стоянок во Франции, и как наяву видели древних людей, когда вместе изучали находки.

Профессор Любин признается: в сто лет жизнь, конечно, не начинается, но и после 90 лет жить очень интересно, если есть ради чего. В свою последнюю экспедицию в Армению он сам съездил не так давно - всего два года назад. Возможно, соберется и еще, если здоровье позволит.

Анна Морозова, Северо-Западное Бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.