Солистка The Cranberries не успела записать новую версию хита Zombie

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Солистка группы The Cranberries Долорес О'Риордан рассчитывала 16 января записать новую версию своего хита Zombie вместе с группой Bad Wolves. Один из музыкантов Мартин Гловер заявил, что ждал ее в студии, когда узнал о ее смерти. О'Риордан скончалась 15 января. Причины смерти неизвестны.

Скончавшаяся 15 января солистка группы The Cranberries Долорес О'Риордан планировала 16 января записать новую версию своего хита Zombie. Об этом пишет "Газета.Ru".

Певица рассчитывала записать свой вокал в новую версию своего знаменитого хита Zombie 1994 года совместно с группой Bad Wolves.

Музыканты сообщили, что О'Риордан услышала их версию своей песни, после чего, решила записать для композиции свой вокал.

"Когда мы услышали, что ей понравилась наша версия, и она захотела записать свою партию, это был лучший комплимент, который могла бы получить молодая группа или любая группа в этом смысле", — заявил Вокалист Томми Векст.

Кроме того, еще один музыкант Мартин Гловер подтвердил, что был одним из тех, кто ждал ее в студии, когда узнал о ее смерти.

О'Риордан скончалась в понедельник. Ей было 46 лет. В полиции так и не смогли назвать точную причину смерти певицы.