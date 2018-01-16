Число отравившихся в кафе в Улан-Удэ возросло до 125 человек

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В Улан-Удэ уже 125 человек обратились за медицинской помощью после отравления в кафе, 76 госпитализированы. В заведении были обнаружены грубые нарушение санитарно-эпидемиологических требований. В период с 8 по 11 января кафе посетили 2,5 тысячи человек.

Число пострадавших в массовом отравлении в кафе в Улан‐Удэ увеличилось до 125 человек, передает РИА Новости.

"Число пострадавших на сегодня составляет 125 человек, из них 18 детей и пять беременных женщин. Из них госпитализированы 76 человек, 49 находятся на амбулаторном лечении. Диагноз "сальмонеллез" подтвержден у 33 человек", - сообщили в территориальном центре медицины катастроф Бурятии.

В Бурятии с 8 по 11 января у посетителей кафе "Шулэн До" в Улан-Удэ было зафиксировано заболевание сальмонеллезом. По данным властей, за этот период кафе посетили 2,5 тысячи человек.

Роспотребнадзор возбудил 14 дел об административных правонарушениях, полиция возбудила уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей".

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