Теги: В мире сша актриса кино рак

Голливудская актриса Джейн Фонда перенесла операцию по удалению раковой опухоли на губе. Она сообщила об этом в ходе интервью на телевидении, на которое она пришла с пластырем.

Американская актриса Джейн Фонда перенесла операцию по удалению раковой опухоли на губе. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на ее интервью на телепередаче BUILD Series.

"Просто хочу объяснить, почему на мне пластырь. Мне недавно удалили раковую опухоль на губе. Я думала, все заживет до того, как я приду сюда, но ничего страшного", - сказала она.

В 2010 году актрисе уже удаляли опухоль, когда у нее был обнаружен рак груди.