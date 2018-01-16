В Москве еще три станции метро стали памятниками архитектуры

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Три станции кольцевой линии московского метро признаны памятниками архитектуры - "Белорусская", "Киевская" и "Комсомольская". Все остальные станции линии будут внесены в реестр объектов культурного наследия к концу 2018 года.

Три станции Кольцевой линии метро Москвы признаны памятниками архитектуры регионального значения, говорится в сообщении, размещенном на сайте мэра и правительства столицы.

Речь идет о станциях "Белорусская", "Киевская" и "Комсомольская". Все оставшиеся станции "кольца" будут внесены в реестр объектов культурного наследия к концу 2018 года.

Сейчас региональными памятниками культуры также являются еще 12 из 207 станций московского метрополитена.

В 1952 году были открыты станция "Комсомольская" (архитектор – Алексей Щусев) и "Белорусская" (Иван Таранов и Надежда Быков). В 1954 году построили станцию "Киевская" (Евгений Катонин).

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