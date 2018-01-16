Иран обвинил США во вмешательстве в дела Сирии
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Планы США по созданию "сил безопасности границы" в Сирии усугубят кризис в этой стране. Такое мнение высказал представитель министерства иностранных дела Ирана Бахрам Касеми. По его словам, дейсвтия Вашингтона являются открытым вмешательством во внутренние дела САР.
Кризис в Сирии усугубится из-за планов США о создании "сил безопасности границы" в этой стране, уверен представитель министерства иностранных дела Ирана Бахрам Касеми.
"Заявление об организации новых пограничных сил безопасности США в Сирии является открытым вмешательством во внутренние дела этой страны и причиной усиления кризиса", - говорится в сообщении, которое опубликовано в Telegram-канале ведомства, передает РИА Новости.
Коалиция во главе с США по борьбе с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство" готовит в Сирии "силы пограничной безопасности" для охраны подконтрольной ей зоны. Численность сил составит 30 тысяч человек.
Коалиция работает совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС) над созданием и обучением новых сирийских сил безопасности границы (СБГ). Сейчас там проходят подготовку примерно 230 человек.
Накануне, 15 января президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что США могут заниматься созданием в Сирии террористической армии. "Сейчас Америка возле наших границ создаёт террористическую армию, которая угрожает безопасности Турции. Наша задача - задушить эту армию, пока она не родилась", - отметил Эрдоган.
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