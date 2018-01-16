В Германии школьный автобус с детьми врезался в стену

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В немецком городе Эбербах школьный автобус с детьми врезался в стену жилого дома. По данным полиции, пострадали 20 человек.

В немецком городе Эбербах школьный автобус с детьми врезался в стену жилого дома. Пострадали 20 человек. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на полицию.

"Автобус въехал утром во вторник в стену дома", - сообщил представитель полиции Манхайма, не уточнив подробности.