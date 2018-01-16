Кевина Спейси обвинили в расизме

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Глава охранной фирмы, которая обеспечивала безопасность на съемках сериала "Карточный домик", обвинил Кевина Спейски в расизме. Он рассказал, что актер отказывался пожимать руку чернокожим охранникам и допускал оскорбительные высказывания.

Актер Кевин Спейси на съемках сериала "Карточный домик" отказывался здороваться с чернокожими охранниками и допускал оскорбления в их адрес, сообщает Газета.ru.

По словам главы охранной компании, которая обеспечивала безопасность на съемках, Спейси отказывался контактировать с чернокожими охранниками. Он оскорблял их, в грубой форме просил своего менеджера, запретить сотрудникам фирмы просматривать трейлер сериала.

Впоследствии продюсеры сериала больше не продляли контракт с этой охранной компанией.

В октябре 2017 года компания Netflix заявила, что заключительный сезон сериала "Карточный домик" снимут без Кевина Спейси из-за обвинений в домогательствах. Звезда сериала Star Trek Энтони Рэпп сообщил, что, когда ему было 14 лет, пьяный Спейси попытался его соблазнить. Сам актер отметил, что не помнит данного инцидента. Впоследствии еще несколько человек обвинили Спейси в домогательствах.

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