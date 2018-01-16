Россия сократит ряд расходов в рамках бюджетного маневра

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Правительство России прорабатывает различные варианты бюджетного маневра. Он предусматривает относительное сокращение части расходов бюджета, а также оптимизацию налогов, сообщил помощник президента Андрей Белоусов.

Российское правительство прорабатывает различные варианты бюджетного маневра, который предусматривает относительное сокращение части расходов бюджета, а также оптимизацию налогов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника президента России Андрея Белоусова.

"Прорабатываются сейчас разные варианты бюджетного маневра. Поэтому в том числе некоторые, по крайней мере, по доле ВВП, относительно некоторые расходы будут сокращаться", - сообщил он.

Говоря об оптимизации налогов, Белоусов подчеркнул, что эта мера рассматривается и прорабатывается. "Президент об этом говорил. Решения никакие не приняты", - напомнил он.

По его словам, расчеты, сделанные в администрации президента и Центре стратегических разработок (ЦСР) показывают, что увеличение расходов на все чувствительные позиции — "это прежде всего образование, здравоохранение и инфраструктура — это примерно плюс 1,5-2% ВВП, по доле этих расходов в ВВП по консолидированному бюджету", передает РИА Новости.

"Соответственно это означает, что нужно найти возможность [повысить их] за счет относительного сокращения других расходов, за счет оптимизации налогов", - подчеркнул он.