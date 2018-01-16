Дети старше 10 лет смогут ездить в поездах без родителей

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В России с этого года дети старше 10 лет смогут путешествовать в поездах без родителей. Для этого необходимо взять услугу "сопровождение ребенка в пути" – проводник должен будет присматривать за юным путешественником, а на станции назначения передать его доверенному лицу.

Дети старше 10 лет с 2018 года смогут ездить в поездах самостоятельно, об этом заявил глава Федеральной пассажирской компании (ФПК) Петр Иванов в интервью "Российской газете".

Компания готова начать предоставлять услугу "сопровождение ребенка в пути." За ребенком будет присматривать проводник, а по прибытию на станцию назначения он передаст его доверенному лицу.

"Мы сейчас изучаем опыт других перевозчиков по сопровождению", - отметил Иванов.

На данный момент дети могут ездить в поездах только организованными группами. Пока услуга сопровождения ребенка доступна только в самолетах.