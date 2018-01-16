В Косове убит лидер себрской партии Оливер Иванович

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Лидер гражданской инициативы "Свобода, демократия, правда" Оливер Иванович был убит в городе Косовска-Митровица. Он получил пять огнестрельных ранений. Ивановича доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

В городе Косовска-Митровица был убит лидер сербской партии "Свобода, демократия, правда" Оливер Иванович. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на его адвоката Небойшу Влаича.

"Кажется, он умер прямо на месте. Сейчас нам известно, что он получил пять огнестрельных ранений. Он был сразу перевезен в больницу, доктора пытались его спасти, но это было бесполезно", - сказал он.