В Москве подготовят около 60 мест для крещенских купаний

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В Москве появится улица Юрия Никулина. Такое решение было принято во вторник на заседании президиума правительства столицы. Еще несколько улиц получат имена известных футболистов. Сегодня же на заседании мэр Сергей Собянин поинтересовался, как город готовится к предстоящим крещенским купаниям.

И нырнуть, и согреться. В крещенскую ночь можно будет подготовиться к обряду купания в комфортных условиях, и наградить себя горячим чаем после. К крещенским купаниям Москва готова. Дело за морозом.

"На сегодняшний день толщина льда на московских водоемах не превышает 15-20 см. Это не позволяет осуществлять массовый выход людей на лед. Исходя из требований безопасности, все места купания будут оборудованы близи берегов водоемов", - рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Смельчаков, не побоявшихся окунуться в прорубь, в эту крещенскую ночь ожидают свыше 120 тысяч. Мест для проведения обряда - больше полусотни. В разных округах к массовому посещению готовят пруды, озера, реки и поймы. Купели оборудуют по всем требованиям безопасности. Обустроят подходы и спуски к воде, установят обогреваемые раздевалки. Окунуться в святую воду можно будет с 6 вечера 18 января до полудня следующего дня.

"В обеспечении мероприятий примут участие более 2,5 тысяч человек - работников систем ЖКХ, МЧС, ГУВД, медицины, транспорта и других предприятий", - сообщил Бирюков.

Другой темой заседания правительства Москвы стало присвоение столичных улицам имен великих деятелей страны. Так, близ стадиона "Динамо" появится улица Юрия Никулина, футбольного тренера Михаила Якушина и знаменитого нападающего-динамовца Игоря Численко. В Даниловском районе один из проектируемых проездов будет назван в честь башкирского поэта и писателя Мустая Карима.

"Сквер дивизии московского народного ополчения в районе метро "Сокол". Там же планируется установка памятного знака формированию дивизии народного ополчения. И предлагается станции Большой Кольцевой линии присвоить название "Деловой центр", - рассказал заместитель мэра по вопросам социального развития Леонид Печатников.

Сквер Героев-чернобыльцев появится в районе Новопеределкино. В Останкине - улица диктора и всенародно любимой телеведущей Валентины Леоньевой. А неподалеку от здания столичной мэрии - там, где стоит памятник певцу и композитору Муслиму Магомаеву - теперь будет и одноименный сквер.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".