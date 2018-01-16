В столице начали демонтировать искусственные новогодние елки

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10:00
Голосование. Порошенко удержит власть?
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15:32 Происшествие
Четвероклассника, пострадавшего при резне в Перми, обследуют в Москве
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13:45 Украина
У здания Верховной Рады начались столкновения
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15:27 В мире
Президент Сербии назвал терактом убийство политика в Косове
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