15:15, 16 января 2018

В столице начали демонтировать искусственные новогодние елки

Теги:  Общество  москва  новый год

В Москве начался демонтаж искусственных новогодних елок. Все работы планируют завершить в течение четырех дней. Затем конструкции перевезут на склады, где они пробудут до следующего Нового года.

Подробности – в репортаже Александры Сергомасовой.

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