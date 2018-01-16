В Москве прошел фестиваль в честь режиссера Андрея Гончарова

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"Гончаров -100". Юбилей выдающегося режиссёра XX века Москва отметила фестивалем. Каждый спектакль мэтра становился событием. Именно с именем Андрея Александровича Гончарова связан расцвет сразу двух московских театров - на Малой Бронной и Маяковского. А ещё Гончаров воспитал целую плеяду незаурядных ярких актёров.

Фестиваль "Гончаров 100" мог длиться не один день, и не два. Учеников у великого режиссера, актеров, которые с ним работали, накопилось столько эмоциональных воспоминаний, что они готовы делиться ими бесконечно долго, передает "ТВ Центр".

Театру имени Маяковского Гончаров посвятил 34 года. Здесь до сих пор недоумевают - как терпели на репетициях? Почему мирились с отсутствием ролей на протяжении десяти и более лет? Андрей Александрович спуску не давал никому, а уж тем более своим ученикам. У него было 12 выпусков в ГИТИСе.

Гончаров терпеть не мог телевизионные съемки - потому ни один из его лучших спектаклей не был снят, не жаловал кинематограф. Звездная труппа снималась в буквальном смысле тайком. Он негодовал, но продолжал репетировать и искать. Светлане Немоляевой дал главную роль в "Трамвае желание" - Уильямса до тех пор в нашей стране еще не ставили. На изнуряющих репетициях проговаривал все реплики вместе с артистами. Часами, днями, неделями. А потом замолчал.

Гончаров хвалил редко, чаще ругал. И всегда метко. Сергей Рубеко ждал своей первой роли 17 лет. И ведь дождался. Метод Гончарова помнит до мельчайших деталей.

"Он одному актеру кричал: "Милый! Не надо играть дурака! Тебе не надо стараться!" Понимаете? Обидно, но как точно!" – вспоминает артист. "Он был несправедлив, он был жесток, он был резок, нетерпим. Но при этом за театр он мог простить всё", - говорит Игорь Костолевский.

Удивительно, но вслед за очередным рассказом о суровости Гончарова каждый из участников фестиваля его благодарит. Народные и заслуженные артисты, известнейшие режиссёры. Все такие разные и такие востребованные.

((СИНХРОН. ТИТРЫ: Ольга Прокофьева. Заслуженная артистка России.))((53.59)) Вот такие крылья нам подарил Гончаров. Благодаря своим пинкам, своим подстегиваниям. Но это действительно так.

"Для меня это учитель. Противоречивый, но при этом прекрасный. Как говорил про него Петр Наумович Фоменко, мучитель и учитель", - отметил режиссёр, худрук театра на Малой Бронной Сергей Голомазов.

Худрук театра на Малой Бронной - тоже ученик Гончарова. И эти фойе, и эта сцена помнят режиссера. Сергей Голомазов признается - до сих пор с ним разговаривает. Похоже, Гончаров был еще и провидцем. Дал интервью "ТВ Центру" еще в прошлом веке, а такое чувство, что говорит о нынешнем фестивале, находясь здесь и сейчас.

"Те, кто участвует в этом фестивале, это мои ученики. И они резко отличаются от тех, которые сегодня часто очень, может быть, даже преуспевают. Но это ненадолго мода", - сказал режиссер.

Мастер знал, что говорил. Его ученики остаются вне моды. Лечат людские души - сегодня и ежедневно. По рецепту неистового Гончарова.

Ольга Стрельцова, Дина Самохина, "ТВ Центр", Москва.