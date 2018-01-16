Теги: Москва собянин журналист сми премия

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин вручил премии в области журналистики. Церемония прошла в Белом зале мэрии.

Сергей Собянин во вторник вручил премии лучшим журналистам. Вручение наград приурочено ко Дню российской печати, который отмечался в прошедшую субботу, передает "ТВ Центр".

Лауреатами стали 19 журналистов, из них премии города Москвы удостоились 15 человек, благодарность мэра получили три человека и еще один - благодарственное письмо.