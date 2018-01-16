Песков прокомментировал слухи о повышении НДФЛ в России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию, касающуюся возможного повышения налога на доходы физических лиц до 15% для пополнения бюджета и исполнения социальных обязательств. По его словам, такое решение российские власти еще не приняли.

Российские власти пока не принимали никаких решений о возможном повышении НДФЛ для пополнения бюджета. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Никаких решений пока не принималось. Вы знаете, что существует целый ряд предложений от разных экспертов, исследовательских центров, все они докладывались главе правительства и президенту. Но каких-либо решений сейчас не принималось", - отметил Песков.

Ранее помощник президента России Андрей Белоусов сообщил, что правительство прорабатывает различные варианты бюджетного маневра. Он предусматривает относительное сокращение части расходов бюджета, а также оптимизацию налогов.

Между тем, глава Минфина Антон Силуанов выступил против повышения ставки НДФЛ до 15%. В кулуарах Гайдаровского форума он отметил, что в целом против изменений налога на доходы физических лиц, так как это "стабильный налог".