Россиянин умер на борту самолета во время экстренной посадки в Канаде

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Самолет с российскими туристами, который летел домой из Доминиканы, совершил экстренную посадку в Канаде из-за сердечного приступа у одного из пассажиров. Однако спасти его не удалось.

Дальнемагистральный самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", который вез российских туристов из Доминиканы, экстренно сел в канадском аэропорту из-за сердечного приступа у одного из пассажиров, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Известно, что после взлета самолета один из пассажиров пожаловался на боли в груди. Во время полета его состояние резко ухудшилось, имеющиеся на борту медикаменты не помогли. Тогда было решено запросить экстренную посадку в ближайшем аэропорту, им оказался канадский Бунвор.

Однако во время посадки пассажиру стало еще хуже. Поднявшиеся на борт парамедики констатировали смерть туриста.

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