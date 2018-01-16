У здания Верховной Рады начались столкновения

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Митинг националистов у Верховной Рады перерос в массовую потасовку. Радикалы пришли к зданию украинского парламента, чтобы поддержать законопроект о реинтеграции Донбасса. Митингующие подожгли автомобильные покрышки, после чего принялись раскидывать их в разные стороны. Затем сцепились с противниками обсуждаемого в Раде документа.

В Киеве у здания Верховной рады митингующие устроили беспорядки. Полиция попыталась вмешаться, применила слезоточивый газ. В ответ радикалы забросали стражей порядка камнями. Также отмечается, что участники акции попытались сжечь российский флаг, передает "ТВ Центр".

Во вторник украинский парламент рассматривает проект закона о реинтеграции Донбасса во втором чтении. Документ даёт право президенту Украины использовать вооруженные силы в регионе в мирное время.

В законопроекте неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Россию открыто называют страной-агрессором. Несмотря на то, что Москва не является стороной конфликта.