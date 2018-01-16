В штабе Путина сообщили о сборе более 1 миллиона подписей

Теги: Политика путин президент выборы 2018

В поддержку Владимира Путина кандидатом в президенты России собрано более миллиона подписей. Для регистрации кандидата в ЦИК необходимо подать как минимум 300 тысяч подписей, однако в штабе решили не останавливать сбор, чтобы дать всем желающим выразить поддержку кандидату.

В поддержку Владимира Путина в качестве кандидата в президенты России собрано более миллиона подписей. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на предвыборный штаб Путина.

"По состоянию на 16 января в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента поступил один миллион 1459 подписей", - говорится в сообщении.

Как отметили в штабе, для регистрации кандидата в Центральную избирательную комиссию необходимо подать как минимум 300 тысяч подписей. Штаб принял решение не останавливать сбор и "дать возможность всем желающим выразить поддержку кандидату".