В Москве появится улица Юрия Никулина

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На севере Москвы появится улица в честь знаменитого актера Юрия Никулина. Такое постановление во вторник подписал мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума правительства города.

Власти Москвы приняли решение назвать улицу на севере Москвы именем Юрия Никулина. В столице также появятся сквер имени Муслима Магомаева - в память о народном артисте СССР уже установили памятник, а в доме, где жил певец, открыли мемориальную доску, передает "ТВ Центр".

Изменит название и проезд между улицей Академика Королева и первой Останкинской - теперь эта улица носит имя Валентины Леонтьевой, телеведущей, диктора Центрального телевидения, всем известной тетей Вале из передач "Спокойной ночи, малыши".