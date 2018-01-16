Лавров обсудил с главой МИД Ирана урегулирование в Сирии

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Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Джавад Зариф обсудили по телефону ход работы по подготовке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря к подписанию на V Каспийском саммите. Также они обменялись мнениями по сирийскому урегулированию и ситуации вокруг СВПД.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом. Об этом сообщает сайт российского МИД.

На Смоленской площади отметили, что основываясь на решениях Совещания министров иностранных дел прикаспийских государств, которое прошло в Москве в декабре 2017 года, Лавров и Зариф обсудили ход работы по подготовке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря к подписанию на предстоящем V Каспийском саммите.

"Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных международных проблем, в частности по сирийскому урегулированию в контексте проведения Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, а также ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - сообщили в МИД.