Медведев рассказал о росте рисков кибертерроризма

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Кибероружие не требует масштабной промышленной базы, поэтому риск его использования террористами многократно возрастает. Об этом рассказал премьер Дмитрий Медведев в ходе выступления на Гайдаровском форуме.

В столице во вторник открылся девятый Гайдаровский форум. Тема этого года - "Россия и мир: цели и ценности". Площадка собрала рекордное количество участников - более 15 тысяч человек. Это члены правительства, руководители регионов, ведущие международные эксперты. В повестке дня вопросы бюджетной и налоговой политики, стратегия поддержки сферы образования, создание условий для развития банковского сектора и другие, передает "ТВ Центр".

Перед участниками форума выступил Дмитрий Медведев. Особое внимание премьер уделил теме передовых технологий. По словам главы кабмина, России необходимо активно развивать это направление. При этом не забывать о рисках, и активно препятствовать возможным киберпреступлениям.

В отличие от боевой авиации, от подводного флота, от ракетно-ядерного оружия даже кибероружие не требует масштабной промышленной базы. А значит, риск его использования террористическими организациями многократно возрастает. Поэтому очевидно, что сегодня от всех стран требуются гораздо большие усилия для обеспечения безопасности в цифровом пространстве и более тесной координации", - заявил Медведев.

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