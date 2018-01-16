Минкультуры потребовало с фигурантов дела "Седьмой студии" 133 млн рублей

Теги: Уголовное дело суд минкультуры серебренников

Министерство культуры подало иск к фигурантам дела о возмещении вреда на 133 миллионов рублей по делу "Седьмой студии". Ранее в итоговых материалах следствия сумма ущерба по делу выросла с 68 миллионов рублей до 133 миллионов.

Министерство культуры России направило иск на 133 миллионов рублей по делу "Седьмой студии", передает ТАСС.

"В рамках расследования уголовного дела "Седьмой студии" Минкультуры России было признано потерпевшей стороной. Соответственно, ведомством подано исковое заявление о возмещении вреда при совершении преступления в размере 133 237 920 рублей", - сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что следствие завершило расследование дела, а сумма ущерба по делу выросла с 68 миллионов рублей до 133 миллионов рублей.

Фигурантами дела "Седьмой студии" являются худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, бывший главный бухгалтер Нина Масляева, экс-гендиректор Юрий Итин, а также директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Продюсер "Гоголь-центра" Екатерина Воронова объявлена в международный розыск. Их обвиняют в хищении денег, которые были выделены из бюджета на культурный проект "Платформа".

Читайте также:

Мосгорсуд оставил Серебренникова под домашним арестом

Суд наложил арест на имущество Серебренникова

Серебренников номинирован на премию "Золотая маска"

Суд отправил директора РАМТ Апфельбаум под домашний арест

Фигурант дела Серебренникова уехала из России на автобусе