В Москве госпитализирован актер Сергей Горобченко

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Актер Сергей Горобченко попал в больницу в Москве. Врачи поставили ему диагноз "панкреатит". О госпитализации сообщил сам Горобченко в своем Facebook.

В российской столице с диагнозом "панкреатит" госпитализирован актер Сергей Горобченко. Об этом он сам написал на своей странице в Facebook.

По его словам, утром он собирался на пробу, но вместо этого "доехал до больнички". "Врачи говорят: еда, праздники, алкоголь, нервы. Я не запойный, могу выпить, но все было вполне в меру. С едой тоже не жестил. Остается – нервы", - отметил Горобченко.

Также он отметил, что его "под ручки" в больницу принесли друзья.

Сергей Горобченко известен по ролям в таких фильмах, как "Братья Карамазовы", "Доктор Живаго", "Бумер", "Марш Турецкого" и других.