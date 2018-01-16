Россиянин Сироткин стал пилотом команды "Формулы-1"

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Команда "Формула-1" "Уильямс" объявила состав пилотов на сезон 2018/2019 годов. Одним из них стал россиянин Сергей Сироткин.

Россиянин Сергей Сироткин стал пилотом команды "Формулы-1" "Уильямс" в сезоне 2018/19 годов. Его напарником назначен канадец Лэнс Стролл, пишет "Газета.ru".

Контракт с 22-летним российским гонщиком рассчитан на один сезон.

Сергей Сироткин стал третьим в истории россиянином, получившим место боевого пилота команды "Формулы-1" после Виталия Петрова и Даниила Квята.