Россиянин Сироткин стал пилотом команды "Формулы-1"
Команда "Формула-1" "Уильямс" объявила состав пилотов на сезон 2018/2019 годов. Одним из них стал россиянин Сергей Сироткин.
Россиянин Сергей Сироткин стал пилотом команды "Формулы-1" "Уильямс" в сезоне 2018/19 годов. Его напарником назначен канадец Лэнс Стролл, пишет "Газета.ru".
Контракт с 22-летним российским гонщиком рассчитан на один сезон.
Сергей Сироткин стал третьим в истории россиянином, получившим место боевого пилота команды "Формулы-1" после Виталия Петрова и Даниила Квята.