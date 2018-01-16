Назван самый популярный мессенджер в России

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Приложение WhatsApp стало самым популярным мессенджером в нашей стране. Его установили 71% пользователей по Москве и 59% - по всей России. Вторым по популярности стал мессенджер Viber, а на третьей строчке оказалась соцсеть "ВКонтакте".

Самым популярным мессенджером в России стало приложение WhatsApp. Об этом сообщает "Русская планета" со ссылкой на данные института современных медиа MomriInstitute.

WhatsApp установили 71% пользователей по Москве и 59% - по всей России. Вторым по популярности стал мессенджер Viber, который установили 37% москвичей и 36% граждан по всей стране. На третьей строчке оказалась социальная сеть "ВКонтакте". Ее используют для переписки 27% пользователей столицы и 32% россиян.

Кроме того, популярностью у граждан России также пользуется мессенджер соцсети Facebook. При этом приложение Telegram для переписки используют всего 19% жителей страны.