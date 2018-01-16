ВЦИОМ обнаружил у детей в России склонность иметь сбережения

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Более 80% российских подростков предпочли бы отложить все деньги или хотя бы часть имеющейся суммы, чем потратить их полностью. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Из числа опрошенных школьников регулярно на карманные расходы получают деньги 87%. При этом сбережения уже есть у 40% респондентов.

Результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения показали, что карманные деньги есть у 87% российских подростков, при этом большинство из них склонны иметь сбережения. Об этом сообщает "МИР24".

Отложили бы часть из подаренных им пяти тысяч рублей 51% подростков в возрасте 12-17 лет, причем треть оставила бы в сохранности всю сумму. Потратить деньги сразу захотели только 18% подростков. Собственные сбережения уже имеются у 38% подростков в возрасте 12-14 лет, а также у 43% – в возрасте 15-17 лет.

По данным ВЦИОМ, более трети опрошенных подростков хотели бы начать пользоваться банковской картой. "Банковская карта (34%), электронный кошелек (19%) и мобильное приложение (19%) лидируют среди категорий платежных средств, которыми школьники хотели бы начать пользоваться", - говорится в результатах опроса.

Кроме того, каждый пятый опрошенный подросток 15-17 лет хотел бы получить дополнительные знания в финансово-экономической сфере и счел их более важными, чем изучение юриспруденции и права, инженерных и технических наук, медицины и фармацевтики.

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