Четвероклассника, пострадавшего при резне в Перми, обследуют в Москве

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Одного из пострадавших в результате поножовщины в пермской школе четвероклассников направят на обследование в Москву. У мальчика резаная травма глаза. Остальные восемь школьников остаются под наблюдением врачей в пермской краевой детской больнице.

Четвероклассника, получившего резаную травму глаза во время поножовщины в пермской школе, направят на обследование в Москву, сообщает РИА Новости.

"Сегодня в краевой детской клинической больнице посредством видеоконференцсвязи прошел консилиум врачей из московского НИИ глазных болезней имени Гельмгольца. Доктора обсудили тактику, наиболее оптимальные методы лечения ребенка, получившего резаную травму глаза. Ребенка направят на обследовании в московское НИИ к лучшим специалистам страны", - сообщили в региональном Минздраве.

Остальные восемь школьников остаются под наблюдением врачей в пермской краевой детской больнице в состоянии средней тяжести. Учительница и еще двое подростков – в больнице №4. Состояние учительницы тяжелое, но врачи наблюдают положительную динамику.

В понедельник в одной из школ Перми между двумя несовершеннолетними произошел конфликт с применением холодного оружия. В результате происшествия пострадали 15 человек, из которых были 13 госпитализированы. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

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