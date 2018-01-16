Президент Сербии назвал терактом убийство политика в Косове

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Президент Сербии Александр Вучич назвал террористическим актом убийство в Косове политика Оливера Ивановича. Об этом он заявил в ходе специального обращения в связи с произошедшим. Иванович возглавлял гражданскую инициативу "Свобода, демократия, право".

Убийство сербского политика, лидера гражданской инициативы "Свобода, демократия, право" Оливера Ивановича является террористическим актом. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на президента Сербии Александра Вучича.

"Для государства Сербии - это террористический акт, и так мы и будем к этому относиться", - сказал он в обращении в связи с произошедшим.

Лидер сербской партии Оливер Иванович был убит в городе Косовска-Митровица. Он получил пять огнестрельных ранений. Ивановича доставили в больницу, однако спасти его не удалось.